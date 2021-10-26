Цукерберг заявил о скоординированных попытках оклеветать соцсеть Facebook

Руководство американской компании Facebook высказало мнение, что ее пытаются всячески оклеветать. Такое заявление сделал глава платформы Марка Цукерберг, оно опубликовано на его странице в социальной сети.

Таким образом он высказался об опубликованных бывшими сотрудниками Facebook данных о работе компании. Цукерберг выступил за то, чтобы большие организации проверяли.

«Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но, на мой взгляд, то, что мы видим сейчас, это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о нашей компании», — считает он.

По его мнению, компании не должны сами решать все вопросы о своей медийной политике, в некоторых моментах нужно государственное регулирование. Он отметил, что когда принимаются решения, то нужно уметь балансировать между такими понятиями, как свобода слова, социальная справедливость, снижение вредоносного контента или между оказанием помощи органам правопорядка и внедрением шифрования для конфиденциальности.

«Речь идет в первую очередь не о деньгах, а о соблюдении баланса между сложными социальными ценностями. Я неоднократно просил о регулировании, чтобы внести ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать столько подобных решений самостоятельно», — подчеркнул Цукерберг.

Ранее 25 октября мировые СМИ опубликовали серию расследований о проблемах в работе Facebook. Агентство Associated Press написало, что в работе под названием Facebook Papers участвовали 17 американских СМИ. Журналисты после проведения исследования пришли к выводу, что руководство Facebook пренебрегало в своих интересах принципами равноправия, свободы слова, предвзято относилось к ряду групп пользователей из-за их территориальной или языковой принадлежности, а также политическим статусом.