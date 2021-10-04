Бывший менеджер Facebook обвинила соцсеть в пренебрежении интересами общества

Экс-менеджер Facebook Фрэнсис Хауген заявила, что социальная сеть Facebook хотела увеличить прибыль, пренебрегая интересам общества. Об этом Хауген рассказала в интервью телеканалу CBS.

«В Facebook я снова и снова наблюдала конфликт интересов между тем, что было хорошо для общества, и тем, что было хорошо для Facebook. И каждый раз Facebook выбирал самое выгодное решение для своих собственных интересов, в частности, чтобы заработать больше денег», — сообщила Хауген.

Она отметила, что вызывающий гнев, ненависть или другие сильные эмоции притягивает аудиторию и удерживает ее. Благодаря таким публикациям пользователи проводя больше времени на сайте, а значит приносят больше денег компании. Поэтому Facebook и распространяет подобный контент, вместо того, чтобы бороться с наносящими вред обществу постами и дезинформацией, добавила Хауген.

Она также рассказала, что во время президентских выборов в США год назад Facebook активировал системы безопасности, чтобы уменьшить количество дезинформации. Однако после того, как избирательный процесс был завершен, соцсеть вернула старые настройки.

Фрэнсис Хауген работала с 2019 года работала в Facebook с 2019 года. Она тайно делала копии десятки тысяч страниц внутренних исследований соцсети, на основе которых газета The Wall Street Journal в итоге опубликовала ряд обличительных статей. Позже Хауген уволилась из компании и анонимно пожаловалась на соцсеть. Она заявила, что платформа обманывает общественность, говоря о значительном прогрессе в борьбе с дезинформацией, ненавистью, насилием. Свою личность Хауген раскрыла лишь сейчас — во время интервью каналу.