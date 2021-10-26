Facebook помогает работорговцам и пропагандирует ненависть. Главное о масштабной атаке прессы на социальную сеть

Компания Facebook в преддверии оглашения нового названия подверглась беспрецедентной атаке журналистов. Сразу 17 крупнейших американских СМИ опубликовали собственные расследования на основе внутренних документов компании. Эффекта разорвавшейся бомбы не получилось. Акции Facebook незначительно пошли вниз, но после стабилизировались. Компанию обвинили в пропаганде ненависти, обилии шок-контента и в потворстве работорговле.

Утечка изнутри

Основой для расследований стали внутренние материалы компании, которые журналистам передала бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген. В компании она занималась противодействию дезинформации во время предвыборных кампаний по всему миру. Спустя два года она уволилась, но сделала копии нескольких десятков тысяч внутренних документов.

Хауген отмечала, что Facebook вводит в заблуждение инвесторов, так как публичные заявления компании не соответствуют внутренней политике. По ее словам, алгоритмы социальной сети могут привести к депрессии у детей, расколу общества и угрожают демократическим ценностям.

По ее словам, внести необходимые изменения компания не может, поэтому ей требуется внешний контроль.

Представители Facebook опровергли все обвинения. Они подчеркнули, что рассматривают социальную сеть и другие платформы в качестве бизнеса, но они не зарабатывают деньги в ущерб благополучию или безопасности пользователей. Кроме того, выборка из нескольких тысяч документов не может дать полное представление о компании. Все идеи проходят жесткое обсуждение с большим количеством людей, поэтому все обвинения не состоятельны.

СМИ после изучения части документов выпустили серию расследований, которую назвали Facebook Files. Возможно, это только начало пути техногиганта по потере имиджа.

Недостаточная модерация

Издание The Verge рассказало о разных уровнях модерации Facebook для разных стран. С 2019 года весь мир для социальной сети разделен на несколько зон. На нулевом уровне с повышенным вниманием к контенту находятся США, Бразилия и Индия. Специалисты изучают любые фейки и тут же предупреждают об этом власти.

На первый уровень разместили Германию, Индонезию, Иран, Израиль и Италию, там модерация контента жесткая, но без расширенного оперативного центра. На втором уровне находится еще 22 страны, где требования к модераторов не слишком строгие. Остальной мир на третьем уровне. Контент удаляется только в случае, если он попадается на глаза модераторов.

Основная проблема заключается в том, что в странах «третьего уровня» нет модераторов, которые бы владели местным языком, нет компаний которые бы проводили фактчекинг, чтобы удалять фейковую информацию. В частности, это относится к Мьянме. Пакистану и Эфиопии.

Несмотря на повышенный уровень модерации в Индии, обилие шок-контента в этом сегменте соцсети зашкаливает. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Участник внутреннего эксперимента завел новый аккаунт на Facebook, где указал в качестве места жительства Нью-Дели. За три недели он следовал рекомендациям, которые предоставляли ему алгоритмы. В результате он столкнулся с потоком ненависти, дезинформации и насилия.

«Следуя новостной ленте этого тестового пользователя, я видел больше изображений мертвых людей за последние три недели, чем за всю свою жизнь», — написал исследователь. Компания результаты эксперимента не обнародовала.

Недостаточная настройка алгоритмов и обилие редких диалектов в странах Индостана привело к проблеме с разжиганием ненависти, противоисламским настроениям, обилию ботов и манипуляции массовым сознанием.

От лайка до депрессии

Принадлежащий Facebook сервис Instagram формирует у подростков психологические проблемы. Компания об этом знала, утверждают авторы The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании. Проведенное в компании исследование выявило депрессию, суицидальные мысли и расстройство пищевого поведения у ряда молодых пользователей.

New York Times сообщил, что лайки и репосты в социальной сети приводят к развитию комплексов у пользователей, которые сравнивают себя с другими. Кроме того, это приводит к огромному распространению ложной информации.

Алгоритмы социальной сети могут погрузить пользователя в воронку конспирологического контента. Это показал внутренний эксперимент, когда в компании создали фейковый аккаунт консервативной домохозяйки. Спустя два дня в рекомендациях профиля появились посты сторонников теорий заговора QAnon. На борьбу с вредоносным контентом бросают модераторов, программисты пересматривают алгоритмы, но пока ничего не помогает.

Facebook проводил эксперимент, убрав кнопки «нравится и «поделиться» у ряда пользователей, но в результате они стали делать меньше публикаций и компания отказалась от этого нововведения.

Работорговля в социальных сетях

Торговцы людьми использовали платформы Facebook для рекламы своего «живого товара». В компании прекрасно знали об этом, начиная с 2018 года. Об этом свидетельствуют документы, на которые сослался телеканал CNN. В ранних документах описывалось, что проданные в рабство женщины подвергаются физическому и сексуальному насилию, их лишают еды, денег и отрезают все пути к бегству.

Во внутреннем отчете компании говорилось, что платформы используются для покупки и продажи людей, которых называют «домашней прислугой». В 2019 году компания Apple пригрозила, что удалит Instagram из магазина приложений, если там снова появятся объявления о продаже женщин на Ближний Восток.

Только этот толчок заставил сотрудников Facebook удалить контент о продаже людей и внести изменения в правила пользования платформой. Во внутренних документах это объяснили, «серьезными последствиями для бизнеса». Но сильного эффекта это не дало. По словам журналистов, если ввести слово «горничная» на арабском в поисковой строке, то тут же появятся фотографии с девушками из Африки и Южной Азии. В сопровождающей подписи будут указаны возраст и цена рабыни.