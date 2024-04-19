Мир 19 апреля 2024, 07:50 ЦРУ предположило, когда и чем закончится украинский конфликт Директор ЦРУ Бернс: Украина может потерпеть поражение уже в 2024 году Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Есть большой риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте уже к концу 2024 года. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на мероприятии в Центре имени президента Джорджа Буша-младшего.

«Существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024 года или, по крайней мере, того, что Владимир Путин окажется в состоянии фактически диктовать условия мирного урегулирования», — процитировало Бернса РИА «Новости».

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Картина будет «гораздо более ужасной», если конгрессмены Соединенных Штатов не одобрят законопроект о дополнительном финансировании Украины, считает он.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее предупредил, что очередной пакет американской помощи Украине не только не изменит ситуацию на поле боя, но и спровоцирует ВСУ на новые истощающие сражения, а значит, новые потери.

Кстати, если конгресс наконец и одобрит выделение пакета помощи Украине, она получит вооружение лишь несколько недель спустя.