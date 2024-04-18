18 апреля 2024, 13:46
Любой формат помощи США приведет Украину к поражению — Кремль
Песков: своей помощью США провоцируют Украину воевать до последнего украинца
Очередной пакет помощи США не изменит ситуацию на поле боя. Западные союзники лишь подтолкнут Украину к ведению истощающих боевых действий, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».
«В любом случае при любых режимах оказания этой помощи де-факто речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США», — сказал он.
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Дмитрий Песков обратил внимание на то, что американцы, как и всегда, в истории с украинским конфликтом преследовали собственные интересы. Он назвал подход США излюбленной колониальной политикой, ведь Украина погрязла в долгах.
Представитель администрации объяснил, что значимая часть выделенных в прошлом средств осталась в военно-промышленном комплексе США. Он заявил, что новые формы оказания помощи стали искать из-за внутриполитических разногласий. Дмитрий Песков предупредил, что очередной пакет помощи не изменит ситуацию на фронте.
Американский президент Джо Байден поддержал пакеты помощи Израилю и Украине. RT сообщил, что он призвал конгресс одобрить расходы как можно скорее.
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