Мир 18 апреля 2024, 13:46 Любой формат помощи США приведет Украину к поражению — Кремль Песков: своей помощью США провоцируют Украину воевать до последнего украинца Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Читать 360tv в

Очередной пакет помощи США не изменит ситуацию на поле боя. Западные союзники лишь подтолкнут Украину к ведению истощающих боевых действий, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«В любом случае при любых режимах оказания этой помощи де-факто речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США», — сказал он.

Реклама

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что американцы, как и всегда, в истории с украинским конфликтом преследовали собственные интересы. Он назвал подход США излюбленной колониальной политикой, ведь Украина погрязла в долгах.

Представитель администрации объяснил, что значимая часть выделенных в прошлом средств осталась в военно-промышленном комплексе США. Он заявил, что новые формы оказания помощи стали искать из-за внутриполитических разногласий. Дмитрий Песков предупредил, что очередной пакет помощи не изменит ситуацию на фронте.

Американский президент Джо Байден поддержал пакеты помощи Израилю и Украине. RT сообщил, что он призвал конгресс одобрить расходы как можно скорее.