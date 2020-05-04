ЦИК утвердил уход Дариги Назарбаевой из Сената Казахстана

Центральная избирательная комиссия Казахстана утвердила прекращение полномочий Дариги Назарбаевой как депутата. С весны 2019 года она была председателем Сената, то есть фактически вторым человеком в Казахстане.

«4 мая 2020 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором было принято постановление „О прекращении полномочий депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д. Н.“», — говорится в сообщении ЦИК Казахстана.

В том же сообщении уточняется, что полномочия Назарбаевой прекратили по указу президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой 2 мая. В Twitter президент Казахстана выразил ей благодарность за активную и плодотворную работу на посту спикера верхней палаты.

Назарбаева стала председателем Сената 20 марта 2019 года. До этого она возглавляла комитет верхней палаты парламента по международным делам, обороне и безопасности. Старшая дочь лидера нации Нурсултана Назарбаева являлась депутатом с 2016 года.

Политологи считают, что отставка Назарбаевой может быть связана с конфликтом интересов политических кланов и возможной будущей борьбой за президентское кресло.