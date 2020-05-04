ЦИК утвердил уход Дариги Назарбаевой из Сената Казахстана
«4 мая 2020 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором было принято постановление „О прекращении полномочий депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д. Н.“», — говорится в сообщении ЦИК Казахстана.
В том же сообщении уточняется, что полномочия Назарбаевой прекратили по указу президента страны Касым-Жомарта Токаева.
Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой 2 мая. В Twitter президент Казахстана выразил ей благодарность за активную и плодотворную работу на посту спикера верхней палаты.
Назарбаева стала председателем Сената 20 марта 2019 года. До этого она возглавляла комитет верхней палаты парламента по международным делам, обороне и безопасности. Старшая дочь лидера нации Нурсултана Назарбаева являлась депутатом с 2016 года.
Политологи считают, что отставка Назарбаевой может быть связана с конфликтом интересов политических кланов и возможной будущей борьбой за президентское кресло.