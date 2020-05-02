Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева

Дарига Назарбаева больше не депутат Сената Казахстана. Токаев снял с нее полномочия сенатора.

«Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — сообщил сайт президента Казахстана.

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который ушел с поста руководителя республики в марте 2019 года.

Она стала сенатором в сентябре 2016 года, В марте 2019 года ее избрали спикером Верхней палаты казахстанского парламента. В августе 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил Назарбаеву депутатом Сената в связи с истечением срока полномочий.

Назарбаева родилась в 1963 году. Она изучала историю в МГУ имени Ломоносова, долгое время работала в СМИ — руководила государственным информационным агентством «Хабар». В политику пришла в начале 2000-х годов