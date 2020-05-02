Политолог объяснил уход дочери бывшего главы Казахстана с поста

Освобождение дочери экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой от должности спикера парламента может быть связано с конфликтом интересов политических кланов. Такое мнение высказал председатель национальной ассоциации СМИ Таджикистана, политолог Нуриддин Каршибоев.

«Отставка Дариги Назарбаевой с поста второго лица государства напоминает конфликт интересов политических кланов в Казахстане», — приводит РИА «Новости» слова Каршибоева.

При этом политолог считает, что эта отставка не означает ухода Назарбаевой с политической арены. По мнению Каршибоева, возможно, женщине нашли по согласованию с экс-главой республики Нурсултаном Назарбаевым новую должность, или это тайм-аут для борьбы за пост президента Казахстана.

«Пока никто не знает подоплеки этой громкой отставки», — сказал политолог.

Даригу Назарбаеву освободили от должности спикера парламента Казахстана. Об этом стало известно ранее в субботу, 2 мая. Такое решение принял глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который ушел с поста руководителя республики в марте 2019 года.

Она стала сенатором в сентябре 2016 года, В марте 2019 года ее избрали спикером Верхней палаты казахстанского парламента. В августе 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил Назарбаеву депутатом Сената в связи с истечением срока полномочий.