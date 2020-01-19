Церемония прощания с погибшими при крушении самолета в Иране началась в Киеве

В киевском аэропорту «Борисполь» проходит церемония прощания с жертвами катастрофы самолета МАУ в Иране.

В аэропорту «Борисполь» тела погибших встречают президент Владимир Зеленский, премьер- министр Алексей Гончарук, спикер Рады Дмитрий Разумков, генпрокурор Руслан Рябошапка, главы СБУ и МИД Иван Баканов и Арсен Аваков, руководство МАУ. Родственники ожидают в здании терминала.

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На взлетной полосе рядом с государственным флагом Украины установлены знамена стран, чьи граждане погибли при крушении самолета.

Самолеты с телами жертв авиакатастрофы прибыли около 11:00 (12:00 по московскому времени). В 11:10 под звуки траурной мелодии солдаты начали выносить гробы, покрытые государственными флагами.

Источник фото: YouTube

Катафалки доставят тела в терминал В, где с 13:00 до 19:00 пройдет церемония прощания. Автомобилистов предупредили, что из-за мероприятия паркинг возле терминала не будет работать.

Источник фото: YouTube

Крушение Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, летевшего из Тегерана в Киев, произошло сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв катастрофы — граждане Ирана, Канады и Украины.

Иранские власти признали, что самолет был сбит по ошибке, когда воздушное судно пролетало рядом с военным объектом. Ответственность за ошибку взял на себя командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.