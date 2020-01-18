С жертвами сбитого Boeing простятся в аэропорту «Борисполь»

«В воскресенье, 19 января, в 11:00 (12:00 мск — прим. „360“) ориентировочно начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании „Международные авиалинии Украины“ в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в Международном аэропорту „Борисполь“», — сказано в сообщении.

Представителей средств массовой информации допустят только к 14:00. Их приглашают к терминалу В.

Трагедия произошла утром 8 января. Самолет, принадлежавший «Международным авиалиниям Украины» вылетел из аэропорта Тегерана и через пару минут рухнул. На борту находилось 176 человек. Все они погибли. Среди жертв были граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Швеции, Германии.

Позднее стало известно, что в авиалайнер Boeing 737 попала ракета. По заявлению иранских властей, военные сбили самолет случайно. Оператор пусковой установки перепутал пассажирский самолет, пролетавший неподалеку от военного объекта Ирана, с «вражеской целью». Системы противовоздушной обороны страны находились в полной боевой готовности, так как 8 января ожидалась атака со стороны американских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Тегерана признания вины. Он надеется, что Иран принесет официальные извинения, выплатит семьям погибших компенсации и накажет виновных в случившемся.