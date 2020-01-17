Киев потребовал от Ирана документально признать вину за сбитый Boeing

Глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что этот вопрос обсудили в ходе переговоров президентов Украины и Ирана Владимира Зеленского и Хасана Роухани.

По мнению Пристайко, Иран виновен в том, что не закрыл своевременно воздушное пространство страны. Он отметил, что это должно было быть сделано, как только возникла угроза ответного удара США, сообщила «Газета.ru».

Напомним, украинский авиалайнер потерпел крушение 8 января спустя несколько минут после вылета из аэропорта в Тегеране. Погибли 176 человек, находившиеся на борту. Позднее власти Ирана признали, что самолет сбила ракета их системы ПВО из-за человеческой ошибки.