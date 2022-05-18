«Цепные псы сторожат добычу на входе». Политолог оценил угрозу наращивания НАТО в Прибалтике

Обращение Латвии, Литвы, Эстонии и Польши с просьбой нарастить присутствие сил НАТО под надуманным предлогом «российской угрозы» говорит о том, что Европа окончательно стала империей зла. Такое мнение «360» высказал политолог, сотрудник Центра экспертного сопровождения «Эксполит» Илья Гераскин.

Антироссийская риторика западных политиков обострилась наряду с недавними заявлениями Швеции и Финляндии о намерении примкнуть к НАТО, отметил политолог.

«Запад разворачивает пиар-кампанию по созданию в медийном поле образа врага и тем самым аргументирует безумные военные бюджеты своих стран. Рано или поздно это ударит по кошельку обычного европейца и все поймут настоящую правду», — предрек Гераскин.

Усиление боеспособности и расширение военной группировки сил НАТО на границе с Россией говорит о том, что Запад окончательно отверг дипломатическое решение украинского кризиса и выбрал путь накачивания киевского режима оружием, указал он.

«Европа окончательно стала империей зла, и пути обратно нет. А ее верные фронтиры в виде Литвы, Латвии, Эстонии и Польши будут всегда находиться между двумя цивилизациями и олицетворять страны — „цепные псы“, которые сторожат добычу на входе, пытаясь откусить от нее самый лакомый кусок», — заявил политолог.

Все эти действия лишь еще раз подтверждают, что опасения руководства РФ по поводу расширения НАТО на восток полностью оправданы, подчеркнул Гераскин.

«Решения, которые были приняты исходя из этих опасений, верны. Все, что мы сейчас наблюдаем, является полным отражением той политики, которую мы проводим последовательно не первый год», — отметил он.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что ряд стран НАТО при этом не поддержали желание Прибалтики и Польши нарастить присутствие сил Альянса на своих территориях.