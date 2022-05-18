Прибалтика и Польша попросили НАТО развернуть больше сил на их территории

Латвия, Литва, Эстония и Польша просят Североатлантический альянс увеличить военный контингент на территории их стран, якобы опасаясь угрозы со стороны России. Однако ряд других государств — членов НАТО не поддерживают этот шаг. О разногласиях в альянсе написала газета The Washington Post со ссылкой на внутренние документы военной организации.

«Страны Прибалтики и Польша требуют значительного расширения военного присутствия на своей территории и новых возможностей, таких как средства противовоздушной обороны, которые помогли бы значительно затруднить потенциальное вторжение России», — говорится в материале издания.

Однако Франция и Италия скептически отнеслись к потенциальной угрозе со стороны России в обозримой перспективе. Эта позиция не убедила восточноевропейские государства, пишет издание.

Страны Балтии и Польши предлагают развернуть на своей территории военное присутствие в количестве 20 тысяч человек. Другие участники НАТО опасаются, что переброска таких сил в восточную Европу ослабит военный потенциал альянса в других направлениях и будет слишком затратной.