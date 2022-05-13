Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО. Так они становятся мишенью для России

Финляндия и Швеция сообщили о планах вступить в НАТО. Политологи уверены, что так власти этих стран ставят во главу угла не интересы собственных народов, а приказы США. Ведь теперь скандинавские государства превращаются в цель ядерной атаки. С этим согласны и иностранные дипломаты. Они считают, что именно нейтралитет финнов и шведов обеспечивал безопасность Балтики.

Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО

Финляндия хочет вступить в НАТО, причем подать заявку на членство в альянсе власти страны хотят незамедлительно. Это может произойти уже в середине следующей недели. Об этом глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил в интервью японской телекомпании NHK.

«Если парламент придет к выводу, что мы должны подать заявление, то в середине следующей недели мы это сделаем», — сказал он.

К таким же действиям готовится и Швеция, уверен Хаависто. По его словам, власти Финляндии надеются, что ситуация на границе останется спокойной. При этом они готовы ко всему. Постоянный представитель Финляндии при НАТО Клаус Корхонен в разговоре с CNN сообщил, что не видит прямых военных угроз со стороны России. Он уверен, что сейчас мир «очень далек от любой ядерной ситуации».

«У нас сильная оборона, способная пограничная охрана, и я думаю, что сейчас мы бдительны, поэтому на границе безопасно», — подчеркнул Корхонен.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес уточнил газете El Español, что вопрос о возможном вступлении Финляндии в НАТО будет поднят на предстоящем саммите в Мадриде в июне текущего года. Парламент этой страны еще в конце апреля проголосовал за подачу заявки на вхождение в военный альянс.

Зачем вступать в НАТО

Финляндия заявила о желании вступить в НАТО после начала специальной операции на Украине. Дело в том, что США поставили перед мировым сообществом требование: находиться на «правильной» стороне истории, — что Швеция и Финляндия сейчас и делают. Такую точку зрения в разговоре с «360» высказал политолог Юрий Светов.

«Швеция так отказывается от двухсотлетнего нейтралитета, Финляндия — от того, которому чуть меньше 80 лет, от добрососедских отношений с Россией», — пояснил Светов.

При этом, по его словам, решение о входе в НАТО будет принимать руководство Социал-демократической партии, к которой принадлежит премьер-министр. Один из ее руководителей — экс-премьер-министр Вяйне Таннер. После Второй мировой войны его осудили как одного из главных военных преступников.

«Его наследники в партии и сидят», — подчеркнул Светов.

Светов напомнил, что за последнее десятилетие огромное развитие получили взаимовыгодные экономические связи России и Финляндии.

«Видно, какой толчок получила сфера обслуживания в регионе благодаря тому, что русские приезжали и тратили деньги. <…> Если уж Италия и Франция говорят о проблеме, созданной отсутствием русских туристов, то для Финляндии <…> Мы у себя в России не можем понять главное: западное сообщество по требованию США смирилось с экономическими потерями», — отметил политолог.

Именно поэтому, считает Светов, на первом месте у финских и шведских властей сейчас не интересы собственного народа, а выполнение приказа. Политолог уверен, что следующей, за кого возьмутся, будет Австрия, а потом — Ирландия и Швейцария, потому что задача США — создать Европу с единым фронтом НАТО и изолированной Россией.

Мишень для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль рассматривает вступление Финляндии в НАТО как угрозу для страны.

«Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш Европейский, Евразийский континент более стабильным и безопасным», — пояснил Песков.

По его словам, практический ответ России в случае вступления Финляндии в НАТО будет зависеть от того, «насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к нашим границам». В МИД России заявили, что в ответ на вступление финской стороны в альянс последуют меры «военно-технического и иного характера».

«Финляндия [уже] присоединилась к недружественным шагам, которые были предприняты в рамках ЕС по отношению к нашей стране. Это является причиной для соответствующих зеркальных ответов», — отметил Песков.

Помимо потенциальной страны — члена НАТО, с Россией граничат другие участники альянса: Норвегия, Эстония, Латвия, — напомнил Светов.

«Это далеко не первая страна. Сейчас речь о другом. Руководство Латвии говорит, что теперь Балтика станет морем НАТО. Но при этом она перестанет быть безъядерным морем. И там появятся российские подводные лодки и корабли, оснащенные ядерным оружием. Швеция и Финляндия превращаются в цель ядерной атаки», — пояснил политолог.

По мнению директора Фонда развития технологий XXI века Ивана Коновалова, США попытаются разместить в Финляндии крупные военные объекты, чтобы усложнить ситуацию для России. Однако финны могут с этим не согласиться, пишет издание «Ведомости». Тем временем и Швеция, и Финляндия давно ведут разведдеятельность против России совместно с НАТО, участвуют в крупных учениях альянса в регионе с антироссийской направленностью.

Финляндия уже дважды проигрывала русским

Светов также напомнил, что Финляндия уже два раза проиграла в военных конфликтах с Россией. И оба раза она опиралась на поддержку, как ей казалось, сначала всей Европы (Зимняя война), а затем Германии (Вторая мировая война).

«Оба раза потерпела поражение, понеся огромные потери. Видимо, третий раз хочется попробовать», — заметил политолог.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов напомнил, что нейтралитет Финляндии и Швеции был обусловлен как раз проигрышем во Второй мировой войне. Та элита, которая представляла государства на тот период, согласилась на дипломатические отношения на тех условиях.

«Сейчас ситуация меняется. Приходят новые элиты. Они уже больше ориентированы не на внутринациональные интересы, а интересы коллективного Запада, который выражается в политике США. <…> А эта политика сейчас предусматривает только одно — враждебное отношение к России и членство в НАТО», — заключил Орлов.

Реакция иностранцев на вступление в НАТО

За рубежом многие не оценили идею Финляндии и Швеции вступить в НАТО. К примеру, глава Турции отметил, что следит за происходящим, но пока не может положительно отреагировать на подобные решения.

Такие шаги создают лишь дополнительные в нынешней ситуации. В этом уверен итальянский дипломат, работавший в качестве советника в разных странах, бывший посол в Ливане Джузеппе Кассини. В интервью газете il Fatto Quotidiano он заявил, что не видит причин, которые могли бы служить оправданием для приема этих стран.

«У Швеции огромные оборонные возможности, и Россия это знает. Как и любые территориальные притязания РФ на финской территории давно исчерпаны. Поэтому есть только риск напугать Москву, которая почувствует себя в окружении», — подчеркнул дипломат.

Он уверен, что именно нейтральность этих стран «гарантировала спокойствие всему Балтийскому региону, а также давала возможность принимать международные встречи высочайшего уровня». Теперь же финны теряют эту привилегию, не получая при этом никаких преимуществ.