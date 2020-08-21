«Цепи солидарности» снова выстроились на улицах Минска

Демонстранты проводят разрозненные акции протеста на улицах столицы Белоруссии. Сторонники оппозиции выстраиваются в «цепи солидарности».

Как сообщает ТАСС, активность наблюдается вблизи урочища Куропаты на окраине Минска. Там находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий. Протестующие выстроились в, как они называют, «цепь покаяния» вдоль дороги, которая ведет к мемориалу. В руках у них лампадки, цветы и плакаты. Активисты выдают молитвенники.

В центре столицы тоже собираются демонстранты. Они выстраиваются в «цепи солидарности» по несколько десятков человек. От улицы Окрестина (около СИЗО) до проспекта Дзержинского сформировалась цепь из людей, протяженностью около двух километров.

Правоохранительные органы не препятствуют проведению акций. Некоторые автомобилисты, проезжающие мимо, поддерживают участников акций громкими сигналами.

В Белоруссии уже 12 день подряд проходят митинги. Они начались после выборов на пост президента страны, в которых победил действующий президент Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов избирателей. Оппозиция не согласилась с итогами голосования.

Первые дни происходили массовые столкновения силовиков и протестующих. По данным МВД Белоруссии, было задержано около 6,7 тысяч человек. Пострадали 150 правоохранителей.