«Цены выросли на 40%». Житель Германии пожаловался на дорогое отопление из-за антироссийских санкций

Стоимость отопления выросла в Германии сразу на 40% на фоне объявления антироссийских санкций. Об этом «360» рассказал житель страны Евгений.

«На отопление цены изменились. Они выросли где-то на 40%», — сказал Евгений.

Он также подтвердил, что некоторые предприятия в Германии приостановили свою работу из-за высокой стоимости топлива.

«Есть такое, да. Некоторые не могут производить [свою продукцию] так же [как и раньше], потому что финансово у них не получается это», — отметил мужчина.

Ранее журналист Илона Швигликова в своей статье для чешского сайта Časopis argument написала, что экономика Евросоюза окажется в затруднительном положении из-за отказа от импорта российской нефти. Она подчеркнула, что в долгосрочной перспективе страны ЕС не смогут найти замену сырья из России при имеющемся дефиците стратегических запасов.

О тяжелых временах для стран Запада говорил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, процесс отвыкания от российских нефти и газа будет для мира будет непростым.