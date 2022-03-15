Джонсон заявил, что Западу предстоят трудные времена ради отказа от нефти и газа из России

Западным странам предстоят трудные времена в случае отказа от российских энергоносителей и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии. Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье, которая опубликована в газете Daily Telegraph.

«Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом, будет для мира тяжелым. Но это возможно», — сказал британский политик.

Он отметил, что западные страны намерены увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и стремиться к углеродной нейтральности.

Джонсон считает ошибкой то, что западные страны нормализовали отношения с Москвой после событий 2014 года и стали наращивать поставки нефти и газа из России.

«У мира есть единственный способ вынудить Путина положить конец агрессии и уважать международное право — слезть с российской углеводородной иглы, и мы должны признать, что этот шаг будет болезненным», — указал премьер Британии.

Президент США Джо Байден 8 марта объявил о введении запрета на ввоз российской нефти, природного газа и угля. При этом он отметил, что такое решение приведет к повышению цен на топливо, но на этот шаг Вашингтон идет в качестве ответа на спецоперацию РФ на Украине. Страны ЕС, в свою очередь, прекращать поставки российских энергоносителей не намерены, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита лидеров Евросоюза.

Такой запрет приведет западные страны не только к высокой стоимости топлива, но и к росту инфляции. Заменить российскую нефть непросто, поскольку другим странам будет сложно нарастить объемы добычи. Антироссийские санкции «уже обошлись и обойдутся» в сотни миллиардов долларов, отметил в беседе с «360» директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин.