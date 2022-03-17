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    17 марта 2022, 08:33

    «Поставят на колени». Евросоюзу назвали последствия отказа от российской нефти

    Časopis argument: ЕС столкнется с тяжелыми последствиями после отказа от нефти РФ

    Максим Зинкин

    Отказ от импорта российской нефти поставит экономику стран Евросоюза в затруднительное положение. Об этом в колонке для чешского сайта Časopis argument написала журналист Илона Швигликова.

    «Высокие цены на нефть поставят экономику на колени или из-за кризиса в энергетике спрос на нефтепродукты снизится? Об этом осталось только спорить», — сообщила Швигликова.

    Автор статьи считает, что странам ЕС не получится в долгосрочной перспективе найти замену российской нефти при имеющемся дефиците стратегических запасов.

    Швигликова выразила мнение, что поставки из Ирана, Саудовской Аравии или ОАЭ не способны перекрыть необходимость в российском сырье.

    «Не всегда это тот вид нефти или нефтепродукта, который удовлетворял бы потребительский спрос. Не говоря уже о мощностях НПЗ, трансформации танкерных маршрутов и прочего», — написала она.

    Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предрек западным странам тяжелые времена из-за отказа от российских нефти и газа.