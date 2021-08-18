Цены на газ в Европе потеряли 10% после фейка о запуске «Северного потока — 2»
Сообщение о начале работ газопровода «Северный поток — 2» привело к панике на европейских биржах. Цена на голубое топливо потеряла 10% после рекордного роста за последние несколько дней. Об этом сообщил «Интерфакс».
Сообщение о запуске поставок топлива через «Северный поток — 2» опубликовал германский оператор Gascade, который занимается сухопутным отводом газопровода. В сообщении говорилось о получении первых объемов сырья на морской магистрали Libmin II.
Представитель оператора в беседе с Bloomberg заявил, что информация появилась в открытом доступе по ошибке. Однако было уже поздно. После длительного роста цены и рекордного показателя в 585 долларов за тысячу кубометров цены на сентябрьские газовые фьючерсы опустились до 515 долларов. Об этом свидетельствуют данные нидерландского газового хаба TTF на лондонской бирже ICE.
После опровержения цена немного восстановилась до 550 долларов, но пока до прошлого рекорда еще далеко.
Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нити, идущие из России через Балтийское море в Германию. Строительство остановилось почти на год после выхода из проекта фирмы Allseas, которой принадлежал корабль-трубоукладчик. Компания испугалась угроз США ввести санкции.
Работы продолжились только в декабре 2020 года. По оценке оператора газопровода, укладку труб должны завершить в конце августа.
США и Германия заключили соглашение, что Вашингтон не будет чинить препятствий реализации проекта, но Берлин обеспечит продолжение поставок газа в Европу через Украину после 2024 года.