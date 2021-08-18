Сообщение о начале работ газопровода «Северный поток — 2» привело к панике на европейских биржах. Цена на голубое топливо потеряла 10% после рекордного роста за последние несколько дней. Об этом сообщил «Интерфакс».

Сообщение о запуске поставок топлива через «Северный поток — 2» опубликовал германский оператор Gascade, который занимается сухопутным отводом газопровода. В сообщении говорилось о получении первых объемов сырья на морской магистрали Libmin II.

Представитель оператора в беседе с Bloomberg заявил, что информация появилась в открытом доступе по ошибке. Однако было уже поздно. После длительного роста цены и рекордного показателя в 585 долларов за тысячу кубометров цены на сентябрьские газовые фьючерсы опустились до 515 долларов. Об этом свидетельствуют данные нидерландского газового хаба TTF на лондонской бирже ICE.

Источник фото: The ICE

После опровержения цена немного восстановилась до 550 долларов, но пока до прошлого рекорда еще далеко.

Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нити, идущие из России через Балтийское море в Германию. Строительство остановилось почти на год после выхода из проекта фирмы Allseas, которой принадлежал корабль-трубоукладчик. Компания испугалась угроз США ввести санкции.

Работы продолжились только в декабре 2020 года. По оценке оператора газопровода, укладку труб должны завершить в конце августа.

США и Германия заключили соглашение, что Вашингтон не будет чинить препятствий реализации проекта, но Берлин обеспечит продолжение поставок газа в Европу через Украину после 2024 года.