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    18 августа 2021, 18:49

    Цены на газ в Европе потеряли 10% после фейка о запуске «Северного потока — 2»

    Анатолий Минкин

    Сообщение о начале работ газопровода «Северный поток — 2» привело к панике на европейских биржах. Цена на голубое топливо потеряла 10% после рекордного роста за последние несколько дней. Об этом сообщил «Интерфакс».

    Цены на газ в Европе потеряли 10% после фейка о запуске «Северного потока — 2»

    Сообщение о запуске поставок топлива через «Северный поток — 2» опубликовал германский оператор Gascade, который занимается сухопутным отводом газопровода. В сообщении говорилось о получении первых объемов сырья на морской магистрали Libmin II.

    Представитель оператора в беседе с Bloomberg заявил, что информация появилась в открытом доступе по ошибке. Однако было уже поздно. После длительного роста цены и рекордного показателя в 585 долларов за тысячу кубометров цены на сентябрьские газовые фьючерсы опустились до 515 долларов. Об этом свидетельствуют данные нидерландского газового хаба TTF на лондонской бирже ICE.

    Цены на газ в Европе потеряли 10% после фейка о запуске «Северного потока — 2» | Изображение 1Источник фото: The ICE

    После опровержения цена немного восстановилась до 550 долларов, но пока до прошлого рекорда еще далеко.

    Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нити, идущие из России через Балтийское море в Германию. Строительство остановилось почти на год после выхода из проекта фирмы Allseas, которой принадлежал корабль-трубоукладчик. Компания испугалась угроз США ввести санкции.

    Работы продолжились только в декабре 2020 года. По оценке оператора газопровода, укладку труб должны завершить в конце августа.

    США и Германия заключили соглашение, что Вашингтон не будет чинить препятствий реализации проекта, но Берлин обеспечит продолжение поставок газа в Европу через Украину после 2024 года.