Россия готова приветствовать некоторые пункты в соглашении между Германией и США по проекту «Северный поток — 2». Однако некоторые положения, в частности обвинения во вредоносных действиях, вызывают вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы никак не можем одобрить», — подчеркнул он. Его процитировало РИА «Новости».

Песков добавил, что Россия была и является ответственным гарантом энергетической безопасности. Российские власти не раз заявляли, что страна никогда не использовала энергоресурсы как инструмент политического давления.

По его словам, Кремль готов говорить о продлении транзита газа через Украину после 2024 года. При этом пресс-секретарь президента отметил, что речь идет исключительно об экономической целесообразности и рентабельности данного решения.

«Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это — „без меня меня женили“», — отметил он.

США и Германия 21 июля сделали совместное заявление о реализации проекта «Северный поток — 2». Для продолжения проекта нужно обеспечить продолжение поставок газа из РФ через Украину после 2024 года. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заметила, что немецко-американское соглашение по газопроводу не является подарком российскому президенту Владимиру Путину.