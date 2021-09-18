Ценам на еду в Европе предрекли скачок из-за энергетического кризиса

Европейский энергетический кризис нанес удар по индустрии удобрений. Это поставило под угрозу снабжение продуктами. Сокращение поставок продовольствия приведет к скачку цен на еду, сообщило агентство Bloomberg.

Из-за рекордного роста цен на энергию норвежский производитель удобрений Yara International ASA уже заявил, что сократит около 40% своих производственных мощностей в Европе.

Yara, как указано в материале, торгует примерно одной третью мирового аммиака, который используется как в удобрениях, так и в здравоохранении, текстильной промышленности, автомобилестроении и косметике. Заводы компании располагаются в Нидерландах, Норвегии, Германии, Италии, Великобритании, Франции и Бельгии.

Еще в августе другая фирма CF Industries заявила, что останавливает работу двух заводов в Великобритании из-за стоимости энергии. О негативных последствиях скачка цен на электроэнергию тоже предупреждают и промышленные гиганты региона, в том числе немецкая BASF SE.

На этой неделе стоимость газа в Европе побила рекорд, достигнув отметки 970 долларов за тысячу кубометров. С весны цены увеличились уже в четыре раза. На ситуации сказались полупустые газохранилища и нехватка сжиженного природного газа с углем. Однако меньше чем через сутки биржевая цена газа в Европе начала резкое движение вниз.