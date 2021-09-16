Цена на газ установила исторический рекорд в Европе из-за паники

Стоимость газа в Европе побила рекорд, достигнув отметки 970 долларов за тысячу кубометров. С весны цены увеличились уже в четыре раза. На ситуации сказались полупустые газохранилища и нехватка сжиженного природного газа с углем.

В последние дни динамика цен на газ в Европе стала панической, сообщила газета «Известия». На прошлой неделе тысяча кубометров газа стоила 700 долларов. К 15 сентября стоимость достигла 970 долларов. Такую цифру озвучили во время торгов на лондонской бирже ICE. Показатель стал максимальным за всю историю.

Газ стал сильно дорожать в середине августа. Тогда «Газпром» резко уменьшил поставки в ЕС по трубопроводу Ямал–Европа. Также на стоимости голубого топлива сказались полупустые подземные газохранилища. Сейчас в них на 10-15 миллиардов кубометров меньше газа, чем должно быть перед наступлением холодов. Для сентября уровень заполняемости стал рекордно низким.

Еще одной причиной взлета цен стала нехватка в Европе сжиженного природного газа. Производители такого газа стараются продавать его в Азию, где цены на него еще больше, чем на европейском рынке.

«Даже в тех контрактах, где прописано, что танкер должен прийти в Европу, он зачастую приходил в Европу, перегружался на другой танкер и все равно уходил в Азию», — отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он добавил, что из-за ориентированности на Азию весь год Европе приходится сидеть без поставок сжиженного газа.