Биржевая цена на газ в Европе устремилась вниз

Биржевая цена газа в Европе начала резкое движение вниз после нескольких рекордов. По данным лондонской биржи ICE, с начала торгов она потеряла более 7%.

На открытии газ торговался по 809 долларов, а потом, достигнув отметки в 862 доллара, начал падать, сообщил РБК.

Так, цена фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в октябре составила 749 за 1 тысячу кубометров (или 58,38 евро за 1 МВт/ч).

Рекорд на торгах цена на газ в Европе установила 15 сентября. На максимуме стоимость взлетела почти до 982 долларов. Еще два рекордных показателя были преодолены 9 сентября (700 долларов) и 14 сентября (800 долларов).

Рост цен был связан в том числе с результатами аукциона по бронированию дополнительных мощностей по украинскому транзиту газа на сентябрь. На него выставили мощности до 15 миллионов кубометров в сутки, «Газпром» выкупил из них 0,65 миллиона кубометров (4,3% объема).