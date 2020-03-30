Цена на нефть Brent достигла минимума за 18 лет

Нефтью марки Brent 30 марта торговали по цене ниже 23 долларов за баррель. Так низко стоимость черного золота не опускалась с 2002 года.

По данным торгов на Лондонской бирже ICE, за баррель нефти Brent давали 22,58 долларов. Это рекорд за последние 18 лет. В начале торгов цена за баррель американской нефти WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель. Это тоже 18-летний антирекорд.

Утром 30 марта цена доллара перевалила за отметку в 80 рублей (80 рублей и 12 копеек), а за евро давали 88 рублей и 62 копейки. Это связано с нефтяным кризисом и пандемией коронавируса.

Лихорадка на мировом нефтяном рынке началась после того как страны-участницы ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи черного золота. Малый спрос нефть сейчас наблюдается и из-за пандемии коронавируса. Многие страны уже закрыли свои границы. В некоторых крупных городах не работает транспорт. Во всем мире резко снизился экспорт. Нефть стала просто не нужна в таких количествах, как до эпидемии.