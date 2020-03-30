    30 марта 2020, 14:11

    Цена на нефть Brent достигла минимума за 18 лет

    Андрей Иванов

    Нефтью марки Brent 30 марта торговали по цене ниже 23 долларов за баррель. Так низко стоимость черного золота не опускалась с 2002 года.
    Цена на нефть Brent достигла минимума за 18 лет

    По данным торгов на Лондонской бирже ICE, за баррель нефти Brent давали 22,58 долларов. Это рекорд за последние 18 лет. В начале торгов цена за баррель американской нефти WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель. Это тоже 18-летний антирекорд.

    Утром 30 марта цена доллара перевалила за отметку в 80 рублей (80 рублей и 12 копеек), а за евро давали 88 рублей и 62 копейки. Это связано с нефтяным кризисом и пандемией коронавируса.

    Лихорадка на мировом нефтяном рынке началась после того как страны-участницы ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи черного золота. Малый спрос нефть сейчас наблюдается и из-за пандемии коронавируса. Многие страны уже закрыли свои границы. В некоторых крупных городах не работает транспорт. Во всем мире резко снизился экспорт. Нефть стала просто не нужна в таких количествах, как до эпидемии.