Доллар снова взлетел выше 80 рублей

Курс доллара после открытия торгов на Московской валютной бирже 30 марта снова преодолел отметку в 80 рублей. Сейчас американской валютой торгуют по цене 80 рублей и 12 копеек.

Как пишет «Интерфакс», подорожание коснулось и евро. Сейчас единая европейская валюта стоит 88 рублей и 62 копейки. Валютный рынок лихорадит в последнее время из-за нефтяного кризиса и пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что нефть марки WТI обрушилась в цене до 20 долларов. Подобное случилось впервые с 2002 года. Цена за баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE упала на 7,92%. Сейчас он стоит 23,1 доллара.

Мир погрузился в глубокий нефтяной кризис в начале марта, после того как страны-участницы ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи черного золота. Малый спрос на продукцию нефтяного рынка и из-за пандемии коронавируса. Многие страны закрыли свои границы. В некоторых крупных городах не работает транспорт. Во всем мире резко снизился экспорт.

По последним данным, коронавирусом во всем мире заразились более 723 тысяч человек. В России инфицированы 1534 человека.