Неделя началась с очередного «крутого пике» цены на нефть. Топливо подешевело до 20 долларов за баррель марки WTI. Такое происходит впервые с 2002 года.

Brent на лондонской бирже ICE рухнула на 7,92%. Баррель стоит 23,1 доллара — по данным на 01:11 по Москве.

WTI, соответственно, потерял больше 6% от стоимости.

Нефтяной рынок находится в глубоком кризисе с начала марта, когда страны участницы ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи топлива. Не меньше проблем рынку доставляет эпидемия коронавируса, из-за чего на нефть в мире небольшой спрос.

Ранее стало известно, что США собираются отправить в Саудовскую Аравию своего «нефтяного надзирателя», который будет следить за интересами Вашингтона на фоне ценовой войны на рынке нефти.