Цена на газ в Европе снизилась по итогам дня

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы во вторник завершила торги снижением на 3,8% после того, как днем ранее она подскочила сразу на 10%. Как сообщило «РИА Новости», таковы данные торгов на ICE Futures.

К вечеру вторника, 21 сентября, цена на газ по индексу голландского TTF составила 876 долларов за тысячу кубометров. В течение дня стоимость сильно скакала и поднималась вплоть до 920 долларов.

Пока цена газа на европейском фьючерсном рынке колеблется ежедневно. 15 сентября она достигла своего исторического рекорда — 963,9 доллара. При этом днем позже произошло значительное снижение — более чем на 10%.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко около недели назад давал прогноз по колебаниям цены на газ. Специалист отмечал, что стоимость будет зависеть от двух основных факторов: от погоды и от поставок со стороны «Газпрома». Поставки газа могут существенно вырасти после того, как будет введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».

Из-за газового кризиса тревогу бьют поставщики мяса в Великобритании. Они опубликовали обращение, в котором заявили: если ситуация с газом в стране не изменится, производить продукты скоро не удастся. Страна может остаться почти без мяса уже в ближайшие две недели.