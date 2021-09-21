Бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины и чешский эксперт по энергетики Карел Гирман заявил, что Европу может ожидать повышение расценок за газ. По его мнению, ситуация будет только ухудшаться.

В интервью газете DenníkN он назвали причиной подорожания «спекуляции вокруг пуска газопровода» «Северный поток — 2».

«В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется „ценовое цунами“, интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная с бизнеса и заканчивая домохозяйствами», — заявил Гирман.

В сложившейся ситуации эксперт обвинил Германию и Австрию. По его мнению, эти страны оказывали наибольшую поддержку строительству российского газопровода. Гиран подчеркнул, что уже сейчас за этот проект дорого платят все европейцы, пользующиеся газом.

«После Нового года мы все будем платить за газ намного больше, чем могли бы, если бы к повышению цен привела только нормальная рыночная конъюнктура», — подчеркнул эксперт.

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон предложил Европе отказаться от российского газа в пользу транзита через республику. Таким образом, по его мнению, ЕС сможет избежать «ценового кризиса».