Британцев призвали закупиться рождественскими продуктами из-за газового кризиса

Рождественские продукты уже заполонили магазины Великобритании. Жителей страны призвали закупиться товарами для праздника сейчас, так как газовый кризис может поставить главный ужин в году под угрозу.

Британские супермаркеты стали выкладывать рождественские товары на полки на три месяца привычного срока, сообщило издание Daily Mail. Праздничные товары уже появились в таких магазинах, как Tesco, Sainsbury’s и Marks and Spencer. Обычно их можно купить только после Хэллоуина.

«Не помню, чтобы видел такое перед Хэллоуином. Лично я к этому не совсем готов», — заявил один из покупателей.

Один из крупнейших поставщиков мяса птицы пояснил, что рождественские обеды могут оказаться под угрозой из-за нехватки газа. Диоксид углерода (CO2) используется не только в мясной промышленности, но и в производстве газированных напитков.

Проблемы с газом появились после закрытия двух заводов по производству удобрений. На эти предприятия приходилось около 60% углекислого газа Великобритании. Заводы закрыли из-за резкого скачка цен на электроэнергию. Ситуацию усугубил низкий уровень запасов газа.