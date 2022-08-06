Тщательно организованный скандал. Выступление Трасс попытались сорвать криками «Позор»

Протестующие с криками «Позор!» прервали выступление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая решила побороться за пост премьер-министра страны. Потасовку устроили во время четвертых выборных выступлений в Истборне.

Сначала во время речи Трасс начали звучать выкрики из зала. Противники министра заявили, что ей должно быть стыдно, потому что простые люди страдают, пока энергокомпании получают рекордные прибыли.

«То, о чем ты говоришь, и близко не поможет людям, у которых счета за электричество уже больше 3000 фунтов в год!» — сказала одна из зрительниц.

Потом в зале начали звучать крики «Вон». Нарушителей порядка вывели из помещения охранники. В Telegram-канале «Пул № 3» обратили внимание, что сотрудников, которые должны были обеспечивать нормальное проведение выступления, было гораздо меньше протестующих. И все происходящее, судя по кадрам очевидцев, выглядело так, словно было хорошо организовано.

Позже стало известно, что речь Трасс прервали активисты экологического движения Green New Deal Rising, которые выступают против климатических изменений, уточнило РИА «Новости».