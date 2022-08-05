Кандидат в премьеры Лиз Трасс предрекла Великобритании тяжелую зиму

Жителей Великобритании ждет тяжелая зима из-за кризиса энергоресурсов, заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс. Ранее министр выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра страны, который оставил Борис Джонсон.

Заявления Трасс прозвучали в эфире телеканала Sky News.

«Я знаю, что зима будет тяжелой», — сказала она.

По словам главы МИД, чтобы преодолеть кризис, она собирается заниматься продвижением эксплуатации ресурсов Северного моря и атомной энергии. Также она поддержала использование возобновляемых источников электричества.

«Я также буду работать над тем, чтобы увеличить количество энергоресурсов, получаемых из Северного моря. <…> Таким образом мы можем продвинуться в преодолении энергетического кризиса», — сказала Трасс.

По ее мнению, помочь в решении проблемы также могут поставки сланцевого газа. В числе других предвыборных заявлений министра было обещание воздержаться от визитов на Тайвань.

На кресло премьер-министра Великобритании также претендует экс-министр финансов страны Риши Сунак.

По данным The Spectator, Великобритания уже переплатила за электроэнергию 5000%, импортируя ее из Бельгии из-за отсутствия российского газа.