Европейские лидеры оказались сбиты с толку благодушным отношением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту России Владимиру Путину. Об этом написало издание Foreign Policy.

В частности, авторы материала сравнили политика с троянским конем внутри Евросоюза.

«Лидеры союза в очередной раз спросили сами себя, что же стоит за таким отношением Орбана к Путину», — говорится в статье.

В статье отмечается, что объединенная позиция Евросоюза по отношению к России не выглядит монолитной из-за Венгрии. В качестве примера указан протест Орбана по снижению потребления газа в Европе на 15%.

Авторы статьи подчеркнули, что из-за венгерских властей в ЕС не наблюдается единства, а Орбан никогда открыто не критиковал российские власти.

Ранее стало известно, что Венгрия и Польша не одобрили проект Еврокомиссии о снижении потребления газа. Также накануне Орбан дал пресс-конференцию, на которой назвал себя «троянским конем Путина».