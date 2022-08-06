Польша и Венгрия выступили против плана по снижению потребления газа в ЕС

Совет ЕС принял постановление о добровольном снижении спроса на газ на 15% в ближайшую зиму. Против проголосовали только Венгрия и Польша. Их отказ на утверждение плана не повлиял.

Мера должна повысить безопасность энергоснабжения Евросоюза, сказано в опубликованном на сайте Совета ЕС документе. Для нее предусмотрели обязательное сокращение.

Начатую 4 августа письменную процедуру завершили через день. Из 27 делегаций за принятие ограничения проголосовали 25. Решение не устроило Польшу и Венгрию. Однако необходимое для принятия плана квалифицированное большинство Совет ЕС получил, уточнило агентство Reuters.

Еврокомиссия выступила с предложением по регулированию о снижении спроса на газ в ЕС 20 июля. министры энергетики Евросоюза согласовали его 26 июля с некоторыми поправками. Они договорились о добровольном сокращении потребления природного газа на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Странам предоставили самостоятельно выбрать способы экономии голубого топлива.