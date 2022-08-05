«Троянский конь Путина». Премьер Венгрии пошутил о себе на конференции в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на Конференции консервативных политических действий в Далласе. Во время своей речи он решил пошутить, назвав себя троянским конем президента России Владимира Путина.

«Мы решили, что нам не нужно больше гендеров, а нужно больше рейнджеров, меньше трансов и больше Чака Норриса! Уже вижу завтрашние заголовки: крайне правый европейский расист, антисемит, троянский конь Путина толкает речь для консерваторов», — сказал Орбан на конференции.

Он добавил, что организаторы мероприятия многих запутали, пригласив его на конференцию. Премьер Венгрии уточнил, что имеет в виду левые СМИ. После перечисления возможных заголовков он заявил, что не хочет давать журналистам никаких идей, так как они лучше разбираются в фейковых новостях.

Ранее венгерский премьер высказывался о ситуации на Украине. Он отмечал, что без переговоров с Россией и США украинским властям не стоит рассчитывать на мирное урегулирование конфликта. По словам Орбана, действия вмешивающихся в кризис на Украине стран ведут только к обострению и продлению ситуации.