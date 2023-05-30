Мир 30 мая 2023, 11:51 ЮАР гарантировала дипломатический иммунитет участникам встреч в рамках БРИКС Власти ЮАР пообещали дипломатический иммунитет участникам встречи глав МИД стран БРИКС РИА «Новости»

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Власти ЮАР пообещали предоставить дипломатический иммунитет всем участникам встречи министров иностранных дел стран БРИКС, которая состоится в июне, и августовского саммита глав государств. Об этом сообщил МИД республики, заявление опубликовали в соцсетях.

«Это стандартное предоставление иммунитета, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в ЮАР, независимо от того, на каком уровне проходят мероприятия», — пояснило ведомство.

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Таким образом участники встречи окажутся защищены от «юрисдикции принимающей стороны» во время мероприятия. При этом уточняется, что дипломатический иммунитет не будет иметь преимущество над ордером международного суда, выданным какому-либо из участников совещаний. Кроме того, иммунитеты предоставляются «конференции, а не отдельным лицам», указано в заявлении.

Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет в Кейптауне 1 и 2 июня, саммит глав государств в ЮАР наметили на 22–24 августа.