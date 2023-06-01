Мир 01 июня 2023, 08:33 Правительство ЮАР призвало перенести саммит БРИКС в Китай из-за ордера МУС — СМИ DT: правительство ЮАР обсуждает вопрос переноса саммита БРИКС в Китай из-за решения МУС РИА «Новости»

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Власти ЮАР рассматривают возможность переноса саммита БРИКС в Китай. С этим предложением несколько членов правительства республики обратились к президента Сирилу Рамапосе, написала The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, таким образом они хотят избежать дискуссий по поводу требования Международного уголовного суда (МУС) арестовать российского президента Владимира Путина.

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«Мы надеемся, что президент прислушается к озабоченностям и обратится к Китаю», — привело издание слова источника во властных структурах ЮАР.

Саммит БРИКС должен пройти в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Приглашение на него получили лидеры всех государств, входящих в объединение. Ранее власти ЮАР пообещали предоставить дипломатический иммунитет всем участникам встречи министров иностранных дел стран БРИКС. Уточнялось, иммунитеты предоставят «конференции, а не отдельным лицам».

Ордер на арест российского лидера и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Белово МУС выдал в марте. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уточнила, что РФ не является участником Римского статута. Поэтому государство не несет никаких обязательств по решениям МУС.