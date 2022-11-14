Мир 14 ноября 2022, 00:43 Соцсети в Стамбуле начали работать с перебоями после взрыва ТАСС: жители Стамбула пожаловались на проблемы со входом в соцсети после взрыва Unsplash

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Жители Стамбула пожаловались на проблемы со входом в социальные сети после взрыва на туристической улице. Об этом сообщил ТАСС.

Турецкие власти после взрыва на улице Истикляль запретили публиковать об этом новости. В связи с ограничениями в стране начались проблемы с доступом в соцсети. Многие пользователи не могут зайти в Twitter, Instagram* и Fасebook**. Также с задержкой работает Telegram.

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Согласно данным сервиса NetBlocks, ограничения затронули в Турции часть серверов соцсетей и медиасервисов. Перебои в работе начались не только у перечисленных программ, но и у YouTube.

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Запрет на публикацию материалов о взрыве ввел Высший совет по радио и телевидению Турции.

«[СМИ должны] избегать публикаций, которые могут вызвать страх, панику и беспорядки в обществе или послужат целям террористических организаций», — заявил совет.

Сейчас в Турции выпускают только официальные заявления властей страны.

Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. Его жертвами стали шесть человек. Пострадал 81 житель города.

*Instagram — принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

**Facebook — принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.