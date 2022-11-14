14 ноября 2022, 00:43
Соцсети в Стамбуле начали работать с перебоями после взрыва
ТАСС: жители Стамбула пожаловались на проблемы со входом в соцсети после взрыва
Жители Стамбула пожаловались на проблемы со входом в социальные сети после взрыва на туристической улице. Об этом сообщил ТАСС.
Турецкие власти после взрыва на улице Истикляль запретили публиковать об этом новости. В связи с ограничениями в стране начались проблемы с доступом в соцсети. Многие пользователи не могут зайти в Twitter, Instagram* и Fасebook**. Также с задержкой работает Telegram.
Реклама
Согласно данным сервиса NetBlocks, ограничения затронули в Турции часть серверов соцсетей и медиасервисов. Перебои в работе начались не только у перечисленных программ, но и у YouTube.
Реклама
Запрет на публикацию материалов о взрыве ввел Высший совет по радио и телевидению Турции.
«[СМИ должны] избегать публикаций, которые могут вызвать страх, панику и беспорядки в обществе или послужат целям террористических организаций», — заявил совет.
Сейчас в Турции выпускают только официальные заявления властей страны.
Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. Его жертвами стали шесть человек. Пострадал 81 житель города.
*Instagram — принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
**Facebook — принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
Турция
Взрывы
Реклама
Реклама