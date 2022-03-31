Трое националистов погибли при уничтожении двух вертолетов ударом противовоздушной обороны Народной милиции ДНР около Мариуполя днем 31 марта. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Также два военнослужащих выжили. Сейчас с ними проводятся оперативные мероприятия.

«Один из сбитых украинских вертолетов Ми-8 был уничтожен подготовленным расчетом из трофейного ПЗРК „Стингер“, захваченного в ходе освобождения Мариуполя», — говорится в заявлении НМ ДНР.

Народная милиция обратилась к военнослужащим ВСУ, напомнив, что у них есть два варианта действий: сдаться в плен или быть уничтоженными.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее подписал указ о создании администрации Мариуполя, утвердил ее положение, штат и структуру.