Три националиста погибли при уничтожении двух вертолетов под Мариуполем — НМ ДНР
НМ ДНР сообщила об уничтожении трех нацистов из двух сбитых вертолетов
Трое националистов погибли при уничтожении двух вертолетов ударом противовоздушной обороны Народной милиции ДНР около Мариуполя днем 31 марта. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
Также два военнослужащих выжили. Сейчас с ними проводятся оперативные мероприятия.
«Один из сбитых украинских вертолетов Ми-8 был уничтожен подготовленным расчетом из трофейного ПЗРК „Стингер“, захваченного в ходе освобождения Мариуполя», — говорится в заявлении НМ ДНР.
Народная милиция обратилась к военнослужащим ВСУ, напомнив, что у них есть два варианта действий: сдаться в плен или быть уничтоженными.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее подписал указ о создании администрации Мариуполя, утвердил ее положение, штат и структуру.