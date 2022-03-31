НМ ДНР сообщила об уничтожении двух вертолетов ВСУ около Мариуполя
НМ ДНР уничтожила два украинских вертолета неподалеку от Мариуполя
Два украинских вертолета, пытавшихся эвакуировать главарей националистических формирований из блокированного Мариуполя, уничтожила противовоздушная оборона Народной милиции ДНР. Об этом в Telegram-канале сообщило оборонное ведомство республики.
Один из вертолетов рухнул в районе населенного пункта Рыбацкое, место падения второго пока не известно. Количество уничтоженных националистов в технике также уточняется.
НМ ДНР подчеркнула, что киевский режим списал украинских военных и не интересуется их судьбой.
«Обращаемся к солдатам и офицерам ВСУ: „Вы обречены на смерть. Единственный шанс для вас остаться в живых — это добровольно сложить оружие“», — заявили в ведомстве.
Ранее Народная милиция республики сообщила, что плененных в регионе иностранных наемников ждет суд.