НМ ДНР сообщила об уничтожении двух вертолетов ВСУ около Мариуполя

Два украинских вертолета, пытавшихся эвакуировать главарей националистических формирований из блокированного Мариуполя, уничтожила противовоздушная оборона Народной милиции ДНР. Об этом в Telegram-канале сообщило оборонное ведомство республики.

Один из вертолетов рухнул в районе населенного пункта Рыбацкое, место падения второго пока не известно. Количество уничтоженных националистов в технике также уточняется.

НМ ДНР подчеркнула, что киевский режим списал украинских военных и не интересуется их судьбой.

«Обращаемся к солдатам и офицерам ВСУ: „Вы обречены на смерть. Единственный шанс для вас остаться в живых — это добровольно сложить оружие“», — заявили в ведомстве.

Ранее Народная милиция республики сообщила, что плененных в регионе иностранных наемников ждет суд.