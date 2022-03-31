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    31 марта 2022, 15:40

    Пушилин подписал указ о создании администрации Мариуполя

    Глава ДНР Пушилин подписал указ о создании в Мариуполе местной администрации

    Анатолий Минкин

    Городская администрация в подчинении Донецкой Народной Республики (ДНР) появится в Мариуполе. Соответствующий приказ подписал глава ДНР Денис Пушилин. Документ опубликован на его официальном сайте.

    Пушилин подписал указ о создании администрации Мариуполя

    Указ предусматривает создание в Мариуполе местной администрации. Глава ведомства по согласованию с руководством ДНР утвердил положение новой муниципальной власти, ее структуру и штат.

    Также руководитель городской администрации подготовит необходимые мероприятия для регистрации новой системы управления.

    Ответственными за исполнение указа Пушилин назначил сотрудников управления внутренней политики своего офиса. Указ вступил в силу после публикации.

    На этой неделе Денис Пушилин заявлял, что в Мариуполе проходят последние зачистки от оставшихся в городе боевиков украинских националистических батальонов. Он подчеркивал, что уже в ближайшие дни город перейдет под контроль Донецкой Народной Республики.