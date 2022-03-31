Пушилин подписал указ о создании администрации Мариуполя

Городская администрация в подчинении Донецкой Народной Республики (ДНР) появится в Мариуполе. Соответствующий приказ подписал глава ДНР Денис Пушилин. Документ опубликован на его официальном сайте.

Указ предусматривает создание в Мариуполе местной администрации. Глава ведомства по согласованию с руководством ДНР утвердил положение новой муниципальной власти, ее структуру и штат.

Также руководитель городской администрации подготовит необходимые мероприятия для регистрации новой системы управления.

Ответственными за исполнение указа Пушилин назначил сотрудников управления внутренней политики своего офиса. Указ вступил в силу после публикации.

На этой неделе Денис Пушилин заявлял, что в Мариуполе проходят последние зачистки от оставшихся в городе боевиков украинских националистических батальонов. Он подчеркивал, что уже в ближайшие дни город перейдет под контроль Донецкой Народной Республики.