08 апреля 2024, 02:27
Три человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже
Parisien: три человека погибли при взрыве в доме в Париже
Три человека погибли при взрыве и возникшем после него пожаре в многоэтажном доме в Париже. Об этом сообщила газета Le Parisien.
«В результате пожара погибли три человека <…> в доме в 11-м округе Парижа», — отметили в сообщении.
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Причина взрыва пока не установлена.
В девятиэтажном доме в Москве на улице Уральской произошел пожар. Пострадали четыре человека в загоревшейся квартире и еще один жилец в одной из соседних квартир. Двухкомнатная квартира на седьмом этаже, где случился пожар, была сильно захламлена. Огонь также распространился на балконы восьмого и пятого этажей.
В субботу при пожаре в двухэтажном жилом доме в Татарстане, случившемся из-за взрыва газового баллона, пострадали два человека, один погиб.
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