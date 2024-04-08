Мир 08 апреля 2024, 02:27 Три человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже Parisien: три человека погибли при взрыве в доме в Париже Freepik

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Три человека погибли при взрыве и возникшем после него пожаре в многоэтажном доме в Париже. Об этом сообщила газета Le Parisien.

«В результате пожара погибли три человека <…> в доме в 11-м округе Парижа», — отметили в сообщении.

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Причина взрыва пока не установлена.

В девятиэтажном доме в Москве на улице Уральской произошел пожар. Пострадали четыре человека в загоревшейся квартире и еще один жилец в одной из соседних квартир. Двухкомнатная квартира на седьмом этаже, где случился пожар, была сильно захламлена. Огонь также распространился на балконы восьмого и пятого этажей.

В субботу при пожаре в двухэтажном жилом доме в Татарстане, случившемся из-за взрыва газового баллона, пострадали два человека, один погиб.