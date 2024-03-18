18 марта 2024, 17:10
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
На всей территории Украины 18 марта объявили воздушную тревогу
Вечером 18 марта на всей территории Украины сработали сигналы воздушной тревоги. Данные об этом разместили на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.
Исходя из информации ресурса, тревогу объявили во всех украинских регионах почти одновременно. Об угрозе атаки с воздуха данные появились в 17:00 по московскому времени.
Реклама
Ранее сирены включили в шести областях Украины — Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской. СМИ страны писали, что в Конотопе прогремели взрывы.
ВС России, в отличие от ВСУ, никогда не наносят удары по гражданской инфраструктуре. Целями российских военных становятся только военные объекты.
В понедельник, 18 марта, Минобороны сообщило, что российские войска ударили по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ.
Военные
Взрывы
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама