Мир 18 марта 2024, 17:10 Воздушную тревогу объявили по всей Украине На всей территории Украины 18 марта объявили воздушную тревогу Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Вечером 18 марта на всей территории Украины сработали сигналы воздушной тревоги. Данные об этом разместили на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.

Исходя из информации ресурса, тревогу объявили во всех украинских регионах почти одновременно. Об угрозе атаки с воздуха данные появились в 17:00 по московскому времени.

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Ранее сирены включили в шести областях Украины — Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской. СМИ страны писали, что в Конотопе прогремели взрывы.

ВС России, в отличие от ВСУ, никогда не наносят удары по гражданской инфраструктуре. Целями российских военных становятся только военные объекты.

В понедельник, 18 марта, Минобороны сообщило, что российские войска ударили по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ.