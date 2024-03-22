Мир 22 марта 2024, 08:28 Треть штатов США подали иск против Байдена из-за газа Штаты США обратились в Белый дом за разрешением на экспорт СПГ Marcus Brandt/dpa/globallookpress

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Решение президента Джо Байдена ограничить экспорт газа подорвет экономику США. Генпрокурор Техаса Кен Пакстон объявил, что 16 штатов подали в суд на Белый дом. Об этом сообщили «Известия».

«Односторонний указ Байдена <…> попирает юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику Техаса <…>. Запрет приведет к оттоку инвестиций на миллиарды долларов из штата», — заявил он.

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Кен Пакстон сообщил, что Техас пожаловался в суд на решение Джо Байдена. К нему присоединились еще 15 штатов, в том числе Алабама, Арканзас, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Небраска, Флорида и Юта.

Джо Байден в январе распорядился ограничить выдачу разрешений на экспорт сжиженного природного газа. Источники журналистов заявили, что он пошел на этот шаг после четырехлетнего давления лоббистов семьи Рокфеллеров. Палата представителей и сенат осудили решение президента.