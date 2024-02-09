Мир 09 февраля 2024, 11:46 Решение Байдена ограничить поставки газа связали с Рокфеллерами WSJ: Байден принял решение по ограничению экспорта СПГ из-за Рокфеллеров РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден решил прекратить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из-за давления со стороны одной из богатейших семей — Рокфеллеров, а также Майкла Блумберга. Об этом заявила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Авторы статьи заверили, что кампанию главы Белого дома спонсировали именно Рокфеллеры и Блумберг. Работу вели последние четыре года. Кампанию нацелили на поддержку лидеров общественного мнения, выступающих против новых инициатив в области ископаемого топлива. Участники выдвигали свои требования к правительству США, уточнили авторы.

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При этом другие сотрудники администрации утверждают, что публичная критика была единственной причиной по запрету экспорта СПГ. Байден якобы принял окончательное решение на фоне последних исследований о выбросах на объектах сжиженного природного газа и желании понять, какое влияние оказывают его поставки на национальную безопасность и американскую экономику.

По данным РИА «Новости», Соединенные Штаты заработали почти 67 миллиардов евро на поставках СПГ с февраля 2022 года. Если не учитывать антироссийские санкции, выручка газовых компаний США сократилась бы на 52,2 миллиарда евро.