Мир 12 февраля 2024, 06:18 Решение Байдена по экспорту газа в Европу назвали пророссийским Hrot24: запрет на экспорт газа из США позволит России заработать РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден ввел мораторий на новые сделки по экспорту газа. Его решение, призванное задобрить избирателей, сыграет на пользу России. Оно позволит ей заработать больше денег, заявил обозреватель Hrot24 Франтишек Новак.

Решение Джо Байдена, по его мнению, мотивировано попыткой успокоить левых избирателей-демократов. Профессор экологии Корнелльского университета Роберт Уоррен Ховарт выпустил исследование о том, что с точки зрения экологии экспорт СПГ из Америки в Европу вреднее, чем сжигание местного угля. Однако, заявил Франтишек Новак, мораторий вызвал панику и заставил европейцев усомниться в том, что США — надежный поставщик.

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«В конечном итоге от этого может выиграть Россия, которая пытается увеличить производство сжиженного газа», — заявил он.

Обозреватель предупредил, что из-за отказа американцев от заключения новых контрактов мировые цены на газ подскочат к концу десятилетия. Франтишек Новак заявил, что особенно сильно пострадают Германия и Чехия, а заработает — Россия. По его информации, она распланировала несколько проектов по СПГ, в том числе строительство терминала в Мурманске.

В 2023 году Россия нарастила поставки СПГ во Францию почти в полтора раза. Основным пунктом приема стал терминал в Монтуар-де-Бретань.