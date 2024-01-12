Мир 12 января 2024, 09:19 Треть новобранцев ВСУ погибли по пути к позициям у Белогоровки, Торского и Серебрянки Офицер Марочко: ВСУ при ротации на Краснолиманском направлении потеряли 30% сил UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com

Читать 360tv в

Украинские войска на Краснолиманском направлении понесли боевые потери и устроили ротацию. Однако почти треть новобранцев погибли по пути на позиции, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Большие боевые потери Вооруженные силы Украины понесли в районе населенных пунктов Серебрянка, Торское и Белогоровка. Андрей Марочко сообщил, что во время ротации многие бойцы не доезжали до места службы.

Реклама

«В ходе анализа перехваченных данных установлено, что порядка 30% личного состава не доезжает до позиций, погибая и получая ранения различной степени тяжести, от наших огневых налетов», — заявил он.

По словам офицера, украинское руководство не увидело в этом большой проблемы, а восприняло как допустимые сопутствующие потери. Андрей Марочко заявил, что среди погибших на пути к позициям много насильно мобилизованных солдат без боевого опыта.

Попытки ВСУ усилить оборону в районе Макеевки и Невского не принесли успеха, заявил офицер. Российские военные ударили по украинским подразделениям.