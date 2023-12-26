Спецоперация 26 декабря 2023, 09:15 ВСУ безуспешно пытались усилить оборону около Невского и Макеевки Офицер Марочко: ВСУ усилили оборону на Краснолиманском направлении Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинские войска пытались сводными отрядами усилить оборону на Краснолиманском направлении. Переброска дополнительных сил не помогла, так как российские военные ударили по ним, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Сводные отряды, по его информации, перебросили к северо-западу от Макеевки и Невского. Вооруженные силы Украины постарались усилить там свои оборонительные рубежи. Андрей Марочко сообщил, что такая тактика не сработала.

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«На данный момент украинскому командованию на этом участке существенного повышения обороноспособности достичь не удалось из-за регулярных ударов ВС России по сосредоточению живой силы и местам скопления техники украинских войск», — сказал офицер.

Российские десантники при помощи FPV-дронов выявили и уничтожили группу украинских пехотинцев у дороги в Часов Яр под Артемовском. Первый беспилотник атаковал блиндаж, второй — бойцов противника.