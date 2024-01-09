Спецоперация 09 января 2024, 06:40 Российские войска уничтожили командно-наблюдательные и опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении ВКС РФ на Краснолиманском направлении поразили командно-наблюдательные пункты РИА «Новости»

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На Краснолиманском направлении российские подразделения нанесли удары по опорным и командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины. Противника атаковали при помощи универсальных модулей планирования коррекции, сообщил РИА «Новости» старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров.

Бои вели в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское и Червоная Диброва. Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России уничтожила четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта, а также поразила два района сосредоточения техники. Леонид Шаров сообщил, что при помощи универсальных модулей планирования коррекции УМПК-500 войска ударили по позициям 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ.

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