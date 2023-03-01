Мир 01 марта 2023, 15:50 Число погибших при столкновении поездов в Греции выросло до 36 Пожарная служба Греции: число погибших при столкновении поездов увеличилось до 36 YouTube

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Количество погибших при столкновении пассажирского и товарного поездов в районе греческого города Лариса увеличилось до 36 человек. Об этом в эфире телеканала ERT заявил официальный представитель пожарной службы страны Василис Ватракояннис.

Он подчеркнул, что это не окончательные данные и количество жертв столкновения составов еще вырастет.

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Представитель ведомства добавил, что ранения различной степени тяжести получили 130 человек, из которых 66 доставили в больницы Ларисы, Катерини и Салоников.

По данным журналистов, среди погибших есть дети и студенты, которые возвращались в университет в Салониках. Девять жертв катастрофы — сотрудники железнодорожной службы.

В момент столкновения в пассажирском поезде находились 352 человека, в том числе 10 сотрудников. В грузовом составе ехали два человека. По предварительным данным, причиной аварии стала неработающая система переключения стрелок.

В результате оба поезда оказались на одних путях, что привело к лобовому столкновению. Три вагона пассажирского поезда перевернулись и загорелись. Прибывшие на место спасатели смогли вытащить раненых, но семь человек погибли в огне.