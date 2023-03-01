Мир 01 марта 2023, 11:05 Предварительную причину катастрофы с поездами назвали в Греции Причиной столкновения поездов в Греции могла стать поломка систем движения YouTube

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Столкновение поездов в Греции могло произойти в результате поломки систем контроля движения и сигнализации. Об этом заявил глава Федерации машинистов страны, написало РИА «Новости».

По его словам, электронные системы не работают многие годы, управление движением поездов ведется в большинстве случаев по радио.

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Прошедшей ночью грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Греции. Все случилось в городе Темпи, на станции Эвангелизмос. По последним данным, погибли 32 человека, еще 85 пострадали. Уточняется, что 53 раненых остаются в больницах.

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Известно, что пассажирский поезд двигался из Афин в Салоники, в нем находились 350 человек. После ЧП случился пожар, три вагона сошли с рельсов. Спасатели разблокируют людей, которые оказались в двух перевернувшихся вагонах. Всего на месте трагедии работают 150 пожарных, там же дежурят машины скорой помощи.